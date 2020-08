Zahl der HIV-Neuinfektionen in den USA um 55.000 gestiegen

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA haben sich innerhalb von 24 Stunden über 55.000 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Damit stieg die Zahl der ingesamt Infizierten auf 4,84 Millionen. Tödlich verlaufen sind den Daten zufolge über 158.500 Ansteckungen. Der Seuchenexperte der US-Regierung, Fauci, apellierte angesichts der neuen Zahlen an die Amerikaner, Gesichtsmasken zu tragen und Abstand zu halten. Auch in Mexiko steigen die Corona-Fälle weiter. Dort steckten sich innerhalb eines Tages rund 6000 Menschen an. Das Land verzeichnet nach den USA und Brasilien die dritthöchste Zahl an Todesopfern. Für Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut aktuell 1045 neue Corona-Infektionen. Am Vortag waren es noch 741.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2020 08:00 Uhr