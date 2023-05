Zahl der Hinrichtungen ist stark gestiegen

Meldungsarchiv - 16.05.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Zahl der Hinrichtungen hat im vergangenen Jahr nach Angaben von Amnesty International den höchsten Wert seit fünf Jahren erreicht. In ihrem neuestem Bericht zur Todesstrafe dokumentiert die Menschenrechtsorganisation für 2022 mindestens 883 Hinrichtungen in 20 Ländern. Hinzu kämen allerdings noch tausende inoffizielle Hinrichtungen in China, Nordkorea und Vietnam, teilte Amnesty mit. Besonders hoch war der Anstieg der Tötungen im Iran und in Saudi-Arabien, wo sich die Anzahl verdreifacht hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2023 07:00 Uhr