Zahl der Hinrichtungen im Iran steigt rasant

Kurzmeldung ein/ausklappen Energieversorger sehen keine Notwendigkeit für Atomkraft in Deutschland

Berlin: Der Verband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht die Versorgung in Deutschland auch ohne Atomkraft gesichert. In der Bayern-2-Radiowelt verwies Geschäftsführerin Andreae auf die Erfahrungen der letzten Monate. Atomkraft habe Anfang des Jahres nur noch vier Prozent der benötigten Energie in Deutschland geliefert. Die Ausfälle könnten durch Gaskraftwerke ausgeglichen werden, so Andreae. Beim Bau neuer Gaskraftwerke brauche es aber mehr Tempo. Sie wünsche sich da eine - so wörtlich - "Gelingenshaltung" in den Amtsstuben. Zudem fordert Andreae die Einhaltung der Ziele beim Ausbau der Windkraft. Diese Energieform sei sozusagen der Packesel der Stromversorgung. Im niederbayerischen Essenbach haben sich heute Ministerpräsident Söder, Wirtschaftsminister Aiwanger und Wissenschaftsminister Blume angekündigt. Sie wollen zwei Tage vor der Abschaltung des Atomkraftwerks Isar 2 die Kritik der Staatsregierung an der Stilllegung bekräftigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2023 08:00 Uhr