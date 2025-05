Zahl der Hautkrebs-Behandlungen ist stark gestiegen

In deutschen Krankenhäusern werden immer mehr Menschen wegen Hautkrebs behandelt: Das teilte des Statistische Bundesamt mit. Demnach gab es 2023 rund 117.000 derartige stationäre Behandlungen - das waren fast doppelt so viele wie 20 Jahre zuvor. Experten führen das auf die demographische Entwicklung zurück: Betroffen seien vor allem ältere Menschen. Zudem werde Hautkrebs seltener übersehen, da es seit 2008 einen Anspruch auf eine Früherkennungsuntersuchung gibt. Auch die Zahl der Todesfälle ist gestiegen: Waren es im Jahr 2003 noch 2.800, starben 2023 schon 4.500 Patienten an Hautkrebs.

