Zahl der Gewalttaten in Schulen ist gestiegen

Berlin: An deutschen Schulen nimmt offenbar die Gewaltbereitschaft zu. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, ist die Zahl der Übergriffe zwischen 2019 und 2022 deutlich angestiegen, bei nur geringfügig gestiegener Schülerzahl. Besonders stark war die Zunahme an Gewalttaten in Nordrhein-Westfalen mit mehr als 50 Prozent. In Bayern wurden laut Landeskriminalamt 2022 knapp 1.700 Fälle registriert. Das sind rund 15 Prozent mehr als vor der Corona-Pandemie. Am frühen Nachmittag werden auch die Zahlen zur allgemeinen Kriminalstatistik in Bayern vorgestellt. Die beziehen sich allerdings auf das vergangene Jahr. Hier verzeichnet die Polizei einen leichten Anstieg der Delikte, besonders im Bereich der Diebstähle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.03.2024 09:45 Uhr