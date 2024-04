Zahl der Gewaltdelikte steigt laut Kriminalstatistik stark an

Berlin: In Deutschland ist die Gewaltkriminalität im vergangenen Jahr stark angestiegen. Die Statistik der Polizei listet rund 215.000 Fälle auf; soviele wie seit 15 Jahren nicht mehr. Die gefährliche und schwere Körperverletzung erreichte dabei mit fast 155.000 Fällen einen neuen Höchststand. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sagte der "Welt am Sonntag", dass Konflikte heute schneller mit Fäusten statt mit Worten gelöst würden. Zitat: "Die Zündschnur ist kürzer geworden." Kriege und Krisen hätten die Stimmung zusätzlich angeheizt. Das sei wie ein großes Pulverfass, so Reul. - Insgesamt erfasst die Statistik - die am Dienstag offiziell vorgestellt wird - 5,94 Millionen Straftaten im vergangenen Jahr; ein Plus von fast sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 12:00 Uhr