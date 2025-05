Zahl der gesichteten Wale in Ost- und Nordsee nimmt zu

Büsum: In der Nord- und Ostsee werden immer mehr Wale gesichtet. Wie das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung mitteilte, hängt das mit dem verbesserten Schutz der Tiere zusammen. So wuchs etwa die weltweite Buckelwal-Population, weil die Waljagd ausgesetzt wurde. Mehr Tiere bedeutet allerdings auch mehr Strandungen. Generell hätten auch die in den vergangenen 20 Jahren zugenommen, so die Experten. Allein in diesem Jahr seien drei Wal-Kadaver an der Nordseeküste geborgen worden, hieß es. Die Fachleute gehen davon aus, dass die Tiere aufgrund der gewachsenen Population immer neue Orte in den Gewässern suchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2025 06:00 Uhr