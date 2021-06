Zahl der gemeldeten Corona-Fälle geht weiter zurück

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland ist die Zahl der gemeldeten Ansteckungen mit dem Coronavirus weiter zurückgegangen. Das Robert Koch-Institut meldete heute eine 7-Tage-Inzidenz von knapp 21, vor einer Woche lag der Wert noch bei fast 37. Laut RKI liegt die positive Entwicklung an den wärmeren Temperaturen, dem wachsenden Impfschutz sowie an den Schnelltests für Schule, Arbeit und Freizeit. Bayerns Kultusminister Piazolo hat angesichts der sinkenden Zahlen in Aussicht gestellt, dass die Maskenpflicht in den Schulen im Freistaat bald gelockert wird. Bayern habe ein sehr gutes Sicherheitskonzept mit Tests und Lüftung. Wie Piazolo dem BR sagte, werden vom Kultusministerium aktuell entsprechende Vorschläge erarbeitet und mit dem Gesundheitsministerium abgesprochen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 10:00 Uhr