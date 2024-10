Zahl der Flut-Opfer in Spanien steigt auf 158

Madrid: Nach den verheerenden Überflutungen in Spanien ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Nach Angaben der Behörden wurden bis zum Nachmittag 158 Tote geborgen, die meisten davon in der Region Valencia. Wie viele Menschen vermisst werden, ist nach wie vor unklar. Neben zahlreichen Freiwilligen sind Feuerwehrleute, Polizisten und hunderte Soldaten im Einsatz, um nach Überlebenden zu suchen und in den von Schlammmassen verwüsteten Gebieten aufzuräumen. Der Wetterdienst warnt derweil vor weiteren starken Regenfällen und Überschwemmungen. Das betrifft erneut die Provinz Castellon. In den spanischen Medien wird inzwischen verstärkt darüber diskutiert, ob die Behörden vorgestern nur unzureichend auf die Unwetterwarnungen reagiert haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 23:00 Uhr