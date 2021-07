Zahl der Flut-Opfer in NRW und Rheinland-Pfalz steigt auf 49

Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 19:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Neuenahr: In den Überschwemmungsgebieten im Westen Deutschlands ist die Zahl der Opfer erneut gestiegen. In Nordrhein-Westfalen starben nach neuen Angaben des dortigen Innenministeriums mindestens 30 Menschen. In Rheinland-Pfalz kamen mindestens 19 Menschen in den Fluten ums Leben - laut Landesinnenminister Lewentz konnten mehrere Tausend Bürger vor den Fluten in Sicherheit gebracht werden. Lewentz erwartet eine - so wörtlich - "lange Nacht". Viele Häuser seien zerstört worden - das werde die Einsatzkräfte weiterhin sehr beschäftigen. Rund 165.000 Menschen sind nach Angaben des Energieversorgers Eon ohne Strom. Tausende Rettungskräfte von THW, Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr sind dabei, Menschen aus überfluteten Ortschaften zu retten. Vielerorts werden sie durch Schaulustige und Gaffer behindert, wie etwa der Koblenzer Polizeisprecher beklagte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.07.2021 19:30 Uhr