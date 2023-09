Zahl der Firmenpleiten steigt im ersten Halbjahr deutlich

Wiesbaden: Die Zahl der Firmenpleiten hierzulande ist in den ersten sechs Monaten des Jahres deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, meldeten mehr als 8.500 Unternehmen Insolvenz an. Das sind gut 20 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Die Forderungen der Gläubiger summierten sich demnach auf knapp 14 Milliarden Euro nach rund acht Milliarden im Vergleichzeitraum. Bezogen auf 10.000 Unternehmen gab es insgesamt in der ersten Jahreshälfte 25,3 Insolvenzen. Vor dem Hintergrund der vielen wirtschaftlichen Probleme und Unwägbarkeiten sei mit weiter steigenden Zahlen zu rechnen, heißt es vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle.

