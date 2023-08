Zahl der Firmen-Pleiten in Deutschland steigt deutlich

Wiesbaden: Die Zahl der Firmen-Insolvenzen ist in der ersten sechs Monaten dieses Jahres deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurden 50.600 Betriebe geschlossen. Das ist ein Plus von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Mittelstandschef Ahlhaus sprach in einer ersten Reaktion von alarmierenden Zahlen. Deutschland sei am Beginn einer riesigen Pleitewelle. Ahlhaus sieht nun die Politik gefordert. Der Mittelstand brauche jetzt sofort eine Entlastungsoffensive. Konkret forderte er, einen Bürokratieabbau, niedrigere Steuern sowie einen entschlossenen Kampf gegen den Fachkräftemangel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 12:00 Uhr