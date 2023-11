Zahl der Fehltage wegen Depressionen in Bayern steigt

München: In diesem Sommer hat es in Bayern ungewöhnlich viele Krankmeldungen gegeben. Laut der DAK lag der Krankenstand von Juli bis September mit 4,4 Prozent über dem schon sehr hohen Niveau des Vorjahres: Im Durchschnitt hatte jeder Beschäftigte demnach vier Fehltage. Hauptgrund war der erneute Anstieg bei den psychischen Erkrankungen. Nach Angaben der DAK gab es ein Viertel mehr Fehltage wegen Depressionen oder Angststörungen als im Vorjahresquartal. Landeschefin Schwab betonte, die Nachwirkungen der Pandemie und die Krisen in der Welt belasteten die Menschen zunehmend. Hinzu komme, dass viele Branchen durch Personalmangel unter besonderem Druck stehen. Die DAK fordert, die Themen Gesundheit und Wohlbefinden oben auf die Agenda der Unternehmen zu setzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2023 12:15 Uhr