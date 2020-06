Zahl der Fahrraddiebstähle sinkt

Nachrichtenarchiv - 12.06.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Fahrraddiebstähle in Deutschland ist in den letzten Jahren deutlich gesunken. Verglichen mit 2015 wurden vergangenes Jahr rund 17 Prozent weniger Räder geklaut. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der FDP an die Bundesregierung hervor. Danach wurden 2019 bundesweit 280.000 Fahrräder als gestohlen gemeldet, 2015 waren es noch 335.000. Das einzige Bundesland, in dem gegen den Trend mehr Räder verschwanden, war Sachsen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2020 12:00 Uhr