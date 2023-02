Zahl der Erdbebentoten steigt auf fast 20.000

Nachrichtenarchiv - 09.02.2023 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Drei Tage nach dem katastrophalen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet schwindet die Hoffnung noch Überlebende unter den Trümmer zu finden. Bislang wurden fast 20-tausend Menschen tot geborgen, mehr als 70-tausend erlitten Verletzungen. Die Zahl der Vermissten geht in die Zehntausende. Die Arbeiten werden durch die kalte Witterung erschwert. Allein in der Türkei sind mehr als 100.000 Retter im Einsatz. Vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen sind die ersten Hilfsflüge der Luftwaffe ins türkische Erdbebengebiet gestartet. Die Ladung besteht aus gut 50 Tonnen Hilfsmaterial: Feldbetten, Schlafsäcke, Zelte und Heizgeräte. In Syrien erreichte mitterweile ein erster Hilfskonvoi das von den Rebellen kontrollierte Gebiet. Die Lage dort ist besonders katastrophal, weil es nur einen offenen Grenzübergang zur Türkei gibt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.02.2023 18:15 Uhr