Zahl der Erdbebentoten in Türkei steigt auf mehr als 22 000

Quitterer bleibt Chef der Landesärztekammer

München: Der Chef der bayerischen Landesärztekammer, Quitterer, bleibt weitere fünf Jahre im Amt. Der Hausarzt aus Eggenfelden in Niederbayern wurde in einer Kampfabstimmung wiedergewählt. Die Ärztekammer vertritt die 92.000 Mediziner in Bayern gegenüber der Politik und kümmert sich beispielsweise um die Weiterbildung. Quitterer kündigte an, sich in seiner zweiten Amtszeit für eine konstante Versorgung von Patienten auch in ländlichen Regionen einzusetzen. Er will, dass dafür die Landarztquote im Medizinstudium erhöht wird. Wenn Nachwuchsmediziner sich verpflichten, auf dem Land zu praktizieren, müsse ein Studium auch ohne Einser-Abitur möglich sein, sagte der 66-Jährige.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2023 18:00 Uhr