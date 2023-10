Zahl der Erdbebenopfer in Afghanistan steigt laut Medien auf 2.500

Kabul: In Afghanistan wird das Ausmaß des schwere Erbebens vom Samstag allmählich klar. Laut Medienberichten kamen fast 2.500 Menschen ums Leben. Mehr als 2.000 weitere seien in der Grenzprovinz Herat verletzt worden, so ein afghanischer Sender mit Verweis auf offizielle Statistiken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 00:00 Uhr