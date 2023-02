Zahl der Erdbeben-Toten steigt auf über 7.000

Nachrichtenarchiv - 07.02.2023 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien sind inzwischen über 7.000 Tote geborgen worden. Die syrischen Behörden bestätigten zuletzt über 1.800 Opfern, die türkischen mehr als 5.400. In beiden Ländern wird davon ausgegangen, dass die Todes-Zahlen noch deutlich steigen. Unter zusammengebrochenen Häusern werden noch tausende Verschüttete vermutet. Fast 24.000 Menschen in der Region wurden verletzt. Der türkische Präsident Erdogan rief in den Erdbeben-Gebieten seines Landes den Notstand aus. Er gilt für drei Monate in zehn Provinzen im Süden der Türkei. Zugleich erklärte Erdogan die Region zum Katastrophengebiet. Die EU hat derweil fast 1.200 Such- und Rettungskräfte sowie knapp 80 Suchhunde ins Unglücksgebiet geschickt. Einige Teams sind schon vor Ort und unterstützen die Einsatzkräfte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.02.2023 19:45 Uhr