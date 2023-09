Zahl der Erdbeben-Toten in Marokko steigt auf 2.000

Rabat: Nach dem schweren Erdbeben in Marokko ist die Zahl der Toten nach Behördenangaben auf über 2.000 gestiegen. Mindestens genausoviele weitere Menschen wurden laut Innenministerium verletzt. Das Beben am späten Freitagabend war das schwerste seit mehreren Jahrzehnten in Marokko. Am stärksten betroffen ist die Provinz Al-Haouz südwestlich der Touristenmetropole Marrakesch. Ganze Dörfer sind zerstört. Die traditionellen Lehmhäuser der Berber in der Region konnten der Wucht des Bebens nicht standhalten. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch weiter steigt. Der Königspalast rief eine dreitägige Staatstrauer aus, an öffentlichen Gebäuden werden die Fahnen auf Halbmast gesetzt. Das Beben richtete auch in Marrakesch Schäden an. In der bei Touristen beliebten Altstadt lagen Trümmer auf den Straßen. In Deutschland und anderen Ländern bereiten sich Hilfskräfte auf Rettungseinsätze vor.

