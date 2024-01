Zahl der Erdbeben-Opfer weiter gestiegen

Tokio: In Japan ist die Zahl der Todesopfer nach den Erdbeben an der Westküste weiter gestiegen. In der schwer betroffenen Präfektur Ishikawa sind laut Medienberichten mindestens 57 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Häuser seien zerstört worden oder Bränden zum Opfer gefallen. Seit Neujahr ist die Region von einer ganzen Serie an Erdbeben erschüttert worden. Das heftigste hatte am Montag eine Stärke von 7,6 erreicht. Der Einsatz der Hilfskräfte wird überschattet von einem Flammeninferno auf dem Tokioter Flughafen Haneda mit fünf Toten. Ein Passagierflugzeug war aus noch ungeklärter Ursache mit einem Flugzeug der japanischen Küstenwache kollidiert, das Hilfsgüter ins Erdbebengebiet auf der Halbinsel Noto bringen sollte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.01.2024 02:00 Uhr