Zahl der Einbürgerungen laut Zeitungsbericht auf Rekordniveau

Berlin: Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland so viele Menschen eingebürgert wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2000. Das meldet die "Welt am Sonntag", die dazu eine Umfrage in den Bundesländern durchgeführt hat. Demnach bekam sie nur von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein keine Antwort. In den restlichen 13 Bundesländern hat es vergangenes Jahr knapp 250.000 Einbürgerungen gegeben. 2023 waren es noch knapp über 200.000, auch das war ein Rekordwert.

