Zahl der Einbürgerungen ist auf Rekordniveau

Berlin: Im vergangenen Jahr sind in Deutschland so viele Ausländer eingebürgert worden wie noch nie seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2000. Das geht aus einer Umfrage der "Welt am Sonntag" hervor. Demnach haben knapp 250.000 Menschen in 13 Bundesländern den deutschen Pass erhalten. Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein machten der Zeitung keine Angaben. Die hohe Zahl der Einbürgerungen geht wohl vor allem auf die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts der Ampel-Regierung vor rund einem Jahr zurück. Einbürgerungen sind damit schon nach fünf statt bisher acht Jahren möglich, bei sogenannten besonderen Integrationsleistungen schon nach drei Jahren. Diese beschleunigte Einbürgerung soll aber bald nicht mehr möglich sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 14:00 Uhr