Zahl der Einbürgerungen ist auf Höchsttand

Berlin: Im vergangenen Jahr haben so viele Menschen einen deutschen Pass bekommen wie noch nie seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2000. Das geht aus Daten von 13 Bundesländern hervor, die der "Welt am Sonntag" vorliegen. Keine Angaben machten Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Insgesamt sind laut der Zeitung 2024 knapp 250.000 Menschen eingebürgert worden. Im Vorjahr waren es noch gut 200.000 Personen - damals auch schon ein Rekordwert. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dedy, erklärte die gestiegenen Zahlen in der "Welt am Sonntag" mit der Reform des Staatsbürgerrechts durch die ehemalige Ampel-Regierung vor rund einem Jahr. Damit sind Einbürgerungen schon nach fünf statt bisher acht Jahren möglich, bei sogenannten besonderen Integrationsleistungen schon nach drei Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 13:00 Uhr