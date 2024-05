Zahl der Einbürgerungen erreicht neuen Höchststand

Wiesbaden: In Deutschland sind im vergangenen Jahr mehr als 200.000 Ausländerinnen und Ausländer eingebürgert worden und damit so viele wie noch nie seit der Jahrtausendwende. Wie aus den Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht, stammt der größte Prozentsatz der Neubürger aus Syrien, danach folgen die Türkei, Irak, Rumänien und Afghanistan. Der Altersdurchschnitt liegt mit gut 29 Jahren deutlich unter dem der deutschen Gesamtbevölkerung. Bereits in den beiden Vorjahren hatte es jeweils einen starken Anstieg der Einbürgerungen gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2024 11:00 Uhr