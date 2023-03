Zahl der Diebstähle und Wohnungseinbrüche nimmt wieder zu

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Viele Wolken, zeitweise Regen, bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute stark bewölkt und von Westen her zeitweise Regen. Am Nachmittag öfter sonnig, örtlich recht windig, vereinzelt auch Gewitter. Höchstwerte 7 bis 12 Grad. Kommende Nacht zeitweise Regen oder Schauer, Tiefstwerte um 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen zunächst Regen und Schnee. Am Dienstag und Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt Regen. Höchstwerte 2 bis 9, am Mittwoch 7 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2023 06:00 Uhr