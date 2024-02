Zahl der Deutschstunden ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich

Berlin: Die Anzahl der Deutschstunden an Grundschulen weicht von Bundesland zu Bundesland erheblich voneinander ab. Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Addiert man die jeweiligen Wochenstunden in Deutsch von der ersten bis zur vierten Klasse, kommt man in Berlin auf einen Wert von insgesamt 31 Stunden, im Saarland hingegen nur auf 20 Stunden. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz empfiehlt mindestens 24 Deutschstunden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2024 15:00 Uhr