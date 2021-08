Zahl der Covid19-Patienten in Intensivstationen steigt auf über 1000

Nachrichtenarchiv - 29.08.2021 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Covid19-Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, ist bundesweit wieder auf mehr als 1.000 gestiegen. Einen ähnlichen Wert hatte die Vereinigung für Intensiv- und Notfallmediziner zuletzt Mitte Juni registriert. Aus den Krankenhausdaten geht hervor, dass knapp jeder Zehnte Covid-Patient auf den Intensivstationen unter 40 Jahre alt ist - schwere Verläufe und Todesfälle gibt es demnach vor allem bei Ungeimpften. Bayerns Ministerpräsident Söder forderte die Menschen in Deutschland im ARD-Sommerinterview erneut dazu auf, sich durch eine Impfung zu schützen. Er verwies darauf, dass in Bayern in der kommenden Woche die so genannte 3G-Regel kommen soll, wonach nur noch Geimpfte, Genesene und negativ Getestete Zutritt zu öffentlichen Innenräumen bekommen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.08.2021 14:30 Uhr