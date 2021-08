Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen steigt leicht an

Nachrichtenarchiv - 07.08.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach einer deutlichen Zunahme an gemeldeten Corona-Neuinfektionen steigt nun auch die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen leicht an. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Karagiannidis, schrieb auf Twitter von der ersten echten Zunahme seit Wochen. Es sei wichtig, die Impfquote zu erhöhen. Aktuellen Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zufolge werden derzeit 417 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Vor einer Woche waren es noch 359. Seit Wochen diskutieren Politiker und Verbände darüber, nach welchen Kriterien die Pandemielage in Deutschland künftig beurteilt werden soll. Immer mehr Stimmen fordern, die Belegung der Intensivbetten stärker zu berücksichtigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2021 23:00 Uhr