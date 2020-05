Zahl der Coronafälle in Bayern steigt auf rund 44.300

Rock'n-Roll-Pionier Little Richard 87-jährig gestorben

New York: Der Rock'n-Roll-Pionier Little Richard ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren. Das bestätigte sein Sohn dem Magazin "Rolling Stone". Seit Mitte der 50er Jahre produzierte Little Richard zahlreiche Hits wie "Tutti Frutti", "Long Tall Sally" und "Lucille". Nach einem Gastspiel in der Gospelmusik widmete sich der Musiker in den 60er dem Soul und Funk. 1986 wurde Little Richard in die "Hall of Fame" des Rock' Roll aufgenommen. 2013 zog er sich endgültig von der Bühne zurück. Die "Beatles" nannten Little Richard eine wichtige Quelle der Inspiration.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2020 17:00 Uhr