Zahl der Corona-Toten steigt über 100.000

Nachrichtenarchiv - 25.11.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Corona-Toten in Deutschland hat seit Beginn der Pandemie die Marke von 100.000 überschritten. Das Robert-Koch-Institut meldete am frühen Morgen, dass 351 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden registriert wurden. Damit erhöht sich die Gesamtzahl auf 100.119. Gestiegen ist auch die Zahl der Neuinfektionen. Von gestern auf heute verzeichnete das RKI knapp 76.000. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bundesweit bei knapp 420, in Bayern bei 641.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2021 06:00 Uhr