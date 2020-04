Zahl der Corona-Toten steigt auf mehr als 100.000

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Baltimore: Weltweit sind US-Experten zufolge mittlerweile mehr als 100.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervor. Die meisten Todesfälle verzeichnet dabei Italien. Die Regierung in Rom hat unterdessen die strikten Ausgangsbeschränkungen in dem Land um rund drei Wochen verlängert. Sie gelten nun bis zum 3. Mai, wie Regierungschef Conte bekannt gab. Die Maßnahmen in Italien sind noch wesentlich strenger als in Deutschland. Die Menschen dürfen nur das Haus verlassen, wenn sie zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen müssen. Zudem benötigen sie eine schriftliche Bestätigung mit Angaben zu ihrer Person und den Gründen, warum sie unterwegs sind. Conte sagte, die Beschränkungen zu verlängern, sei eine schwierige, aber notwendige Entscheidung gewesen. Ansonsten hätte Italien seine ersten Erfolge im Kampf gegen Corona wieder riskiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 22:00 Uhr