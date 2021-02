Zahl der Corona-Toten in den USA steigt auf über eine halbe Million

Nachrichtenarchiv - 22.02.2021 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA sind nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität mittlerweile mehr als 500.000 Menschen an oder mit Corona gestorben. Wie US-Präsident Biden zum Auftakt einer mehrtägigen Trauerphase sagte, sind das mehr Menschen als auf amerikanischer Seite im ersten und zweiten Weltkrieg sowie im Vietnamkrieg zusammen starben. Fünf Tage lang sollen jetzt alle US-Flaggen der Regierung auf halbmast gesetzt werden. 28 Millionen Menschen haben sich mittlerweile in den USA seit Beginn der Pandemie mit dem Covid19-Virus infiziert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.02.2021 23:45 Uhr