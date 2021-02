Zahl der Corona-Toten in den USA steigt auf halbe Million

Nachrichtenarchiv - 23.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA ist die Zahl der Corona-Toten auf über eine halbe Million gestiegen. Präsident Biden sprach von einem dunklen Winter. In einem einzigen Jahr seien wegen der Pandemie mehr Amerikaner gestorben als in den beiden Weltkriegen und dem Vietnamkrieg zusammen, sagte er. Pro hunderttausend Einwohner liegt die Zahl der Toten in den USA bei 152. In Italien liegt sie mit 158, in Großbritannien mit 181 und in Belgien mit 192 pro hunderttausend allerdings noch höher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2021 06:00 Uhr