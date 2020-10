Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weltweit an

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Auch weltweit steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter deutlich an. In den USA erhöhte sich die Zahl binnen eines Tages erstmals seit Beginn der Pandemie auf mehr als 80.000. Asien hat als zweite Region der Welt nach Lateinamerika die Marke von zehn Millionen Infektionen überschritten. Besonders betroffen sind dort Indien, Bangladesch, Indonesien und die Philippinen. In Europa gehört Belgien in Relation zur Einwohnerzahl zu den Ländern mit den höchsten Zahlen. Hier wurde mit fast 15.500 Neuinfektionen binnen eines Tages ein neuer Höchstwert erreicht. Auch Tschechien verzeichnet mit gut 15.000 Neuinfektionen einen neuen Negativrekord.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2020 14:00 Uhr