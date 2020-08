Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf höchsten Wert seit Monaten

Nachrichtenarchiv - 20.08.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist auf den höchsten Wert seit Ende April gestiegen. Innerhalb eines Tages wurden laut Robert-Koch-Institut 1.707 weitere Fälle gemeldet. Experten hatten zuletzt betont, dass die höheren Fallzahlen auch, aber bei weitem nicht nur mit vermehrten Tests zusammenhängen. Allein an den Test-Stationen für Reiserückkehrer an Autobahnen, Bahnhöfen und Flughäfen in Bayern ließen sich nach offiziellen Angaben bisher mehr als 175.000 Menschen auf Corona testen. Nach den Pannen bei der Übermittlung der Ergebnisse baut Bayerns Ministerpräsident Söder sein Kabinett um. Der bisherige Bau- und Verkehrsstaatssekretär Holetschek wechselt heute unbefristet ins Gesundheitsministerium. Dort soll er die in die Kritik geratene Ressortchefin Huml im Kampf gegen das Virus unterstützen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2020 11:00 Uhr