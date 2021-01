Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt weiter

Nachrichtenarchiv - 29.01.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist weiter rückläufig. Das RKI meldete heute früh etwa 14.000 neue Corona-Fälle. Das sind gut 3.800 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle bleibt aber hoch: 839 innerhalb von 24 Stunden, das sind fast so viele wie am vergangenen Freitag. RKI-Chef Wieler sagte zur Gesamtsituation, Deutschland sei auf einem guten Weg. Er appellierte aber an Politik und Bevölkerung, konsequent zu bleiben. Ähnlich argumentiert der bayerische Ministerpräsident Söder. Er warnt vor allem wegen der hochansteckenden Corona-Mutationen vor zu schnellen Lockerungen. Das wäre eine - Zitat - toxische Kombination, so Söder im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Er rechne mit einem Lockdown über Mitte Februar hinaus. In Bayern liegen jetzt sieben Regionen unter dem Inzidenzwert von 50. Dazu gehören die Stadt und der Landkreis Regensburg und die Kreise Pfaffenhofen und Neumarkt in der Oberpfalz.

