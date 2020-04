Zahl der Corona-Neuinfektionen laut RKI "auf relativ hohem Niveau eingependelt"

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland ist nach Auffassung des Robert-Koch-Instituts noch nicht gestoppt. RKI-Präsident Wieler sagte in Berlin, man sehe allerdings eine Verlangsamung. Trotz einiger positiver Tendenzen bei der Entwicklung der Infektionszahlen gelte es aber, die Abstands- und Hygieneregeln weiter einzuhalten. In den Krankenhäusern seien aktuell ausreichend Intensivbetten und Beatmungsgeräte vorhanden. Das RKI meldete aktuell knapp 125.100 Infektionen, das sind 2082 mehr als gestern. In der vergangenen Woche hatte es an einem Tag teilweise mehr als 4000 neu gemeldete Infektionen gegeben. Über Ostern wurden jedoch offenbar weniger Fälle übermittelt. Das Robert-Koch-Institut könne somit noch nicht abschließend beurteilen, ob die Fallzahlen tatsächlich sinken, so Wieler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 14:00 Uhr