Zahl der Corona-Neuinfektionen ist so hoch wie nie

Bayerische Hilfsbereitschaft für die Ukraine ist weiterhin groß

München: Die Hilfsbereitschaft in Bayern für die Ukraine geht weiter. Das Bayerische Rote Kreuz schickt heute vom niederbayerischen Bogen aus zehn Mitarbeiter mit fünf LKWs ins Krisengebiet. Sie sollen auf dem Weg in die Ukraine Hilfsgüter einsammeln. Um niemanden zu gefährden, bleibe der Konvoi in den ruhigeren Regionen, heiß es. Von Lohr am Main in Unterfranken aus fahren außerdem neun Kleinbusse an die polnisch-ukrainische Grenze, auch um Menschen von dort mitzunehmen. Der bayerische Landesfeuerwehrverband LFV sammelt außerdem Feuerwehr-Ausrüstung und Fahrzeuge für die Ukraine. Dort sind durch den Krieg zahlreiche Feuerwachen zerstört worden. Laut dem LVF gibt es inzwischen zahlreiche Spendenangebote, darunter auch ein voll funktionsfähiges Drehleiterfahrzeug.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2022 10:00 Uhr