Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich schnellt die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen weiter in die Höhe. Die Gesundheitsbehörden sprechen von einem exponentiellen Wachstum - also so wie zu Anfang der Pandemie. Zuletzt wurden innerhalb eines Tages fast 7.400 neue Fälle registriert. Das sind fast fünfmal so viele wie in Deutschland.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 03:00 Uhr