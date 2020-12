Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland bleibt weiter hoch

Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland bleiben weiter hoch. Das Robert-Koch-Institut meldet rund 28.400 registrierte Neuansteckungen innerhalb eines Tages und weitere 496 Todesfälle. Angesichts der anhaltend angespannten Lage hat sich Städtetagspräsident Jung für einen bundesweit einheitlichen Lockdown ausgesprochen. In der "Rheinischen Post" sprach Jung von einem Weihnachten im kleinen Kreis und ohne Last-Minute-Shopping. Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier zeigte sich offen für eine baldige Schließung des Einzelhandels. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, Kontakte müssten drastisch reduziert werden. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder wollen morgen Vormittag mit Kanzlerin Merkel über weitere Regeln beraten. Im niederbayerischen Landkreis Regen treten heute schon strengere Maßnahmen in Kraft - unter anderem werden die Ausgangsbeschränkungen verschärft. In Kliniken und Pflegeeinrichtungen herrscht Besuchsverbot. Außerdem schließen Kindertagesstätten und ab Montag auch die meisten Geschäfte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2020 10:00 Uhr