Zahl der Corona-Neuinfektionen erreicht neuen Rekord

München: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat heute einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Robert-Koch-Institut meldete, wurden innerhalb von 24 Stunden über 80.400 Menschen positiv auf das Virus getestet. Das sind gut 15.000 mehr als beim bisherigen Rekordwert am 18. November. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist bundesweit auf über 407 gestiegen. Für Bayern meldet das RKI heute früh eine Inzidenz von 375. - Ab sofort entfällt im Freistaat für Menschen mit Corona-Auffrischungsimpfung die zusätzliche Testpflicht bei der 2G-plus-Regel unmittelbar nach der Impfung - und nicht erst nach zwei Wochen. Das hatte das Kabinett gestern beschlossen. Als Geboostert gelten außerdem nun auch Menschen, die doppelt geimpft sind und Corona hatten. Auch sie sind von Tests bei 2G-Plus-Veranstaltungen befreit. In der Gastronomie hält die Staatsregierung an der 2G-Regel ohne zusätzliche Testpflicht fest. Die strengeren Regeln für den Kulturbereich könnten heute bei einem Runden Tisch mit Vertretern der Branche auf den Prüfstand kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2022 07:00 Uhr