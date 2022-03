Zahl der Corona-Krankmeldungen ist auf neuem Höchststand

Nachrichtenarchiv - 28.03.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Einer Studie der Barmer-Krankenkasse zufolge waren noch nie so viele Menschen wegen Corona arbeitsunfähig wie zurzeit. Den Gesundheitsforschern zufolge waren zu den Spitzenzeiten der ersten Wellen gut 25.000 Versicherte wegen Corona krankgeschrieben. Verglichen mit der aktuellen Welle mit über 52.000 Krankmeldungen ist das eine Steigerung von über hundert Prozent. Die Studie hat Zahlen von Mitte Februar ausgewertet, wobei die Infektionszahlen danach noch gestiegen sind. -- Derweil hat der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland, Fischbach, gefordert, die Testpflicht an Schulen für Kinder ohne Symptome abzuschaffen. Diese Maßnahme sei inzwischen eine überflüssige Zumutung, die nur dazu diene, impfunwillige Erwachsene aus Risikogruppen zu schützen, so Fischbach.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2022 13:00 Uhr