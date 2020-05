Zahl der Corona-Infizierten steigt erneut moderat

Nachrichtenarchiv - 05.05.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland ist erneut nur moderat angestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden bundesweit bisher knapp 164.000 Erkrankte registriert. Das sind 685 mehr als gestern. Die Zahl derjenigen, die inzwischen das Virus überwunden haben, liegt bei gut 135.000, also 2300 mehr als gestern. RKI-Präsident Wieler sprach von einer, so wörtlich, "sehr guten Nachricht".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2020 17:00 Uhr