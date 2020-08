Zahl der Corona-Infizierten in Italien laut Studie viel höher als angenommen

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: In Italien haben sich einer Studie zufolge deutlich mehr Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt als bisher bekannt. Das Gesundheitsministerium und das Statistikamt Istat veröffentlichten eine Auswertung, wonach knapp 1,5 Millionen Menschen im Land Antikörper gegen das Virus entwickelt haben. Das entspricht etwa 2,5 Prozent der Bevölkerung. Bislang war man von knapp 250.000 Infizierten ausgegangen. Für die Studie wurden knapp 65.000 repräsentativ ausgewählte Menschen getestet - im Zeitraum von Mitte Mai bis Mitte Juli. Dabei gab es allerdings deutliche regionale Unterschiede: So wurden in der Lombardei bei 7,5 Prozent der Menschen Antikörper festgestellt, in Süditalien dagegen bei weniger als einem Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 08:00 Uhr