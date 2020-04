Zahl der Corona-Infizierten in Bayern steigt um mehr als 900

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erlangen: Nach Angaben der Behörden haben sich in Bayern bislang 31.773 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das sind über 900 mehr als gestern, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit. Im Freistaat starben 760 Menschen, die an dem Virus erkrankt waren. In den Städten und Landkreisen gibt es deutliche Unterschiede, was die registrierten Erkrankten angeht. Die meisten Fälle, gemessen an der Einwohnerzahl, gibt es demnach im Kreis Tirschenreuth, die wenigsten in der Stadt Coburg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 19:00 Uhr