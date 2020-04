Zahl der Corona-Infizierten in Bayern steigt auf fast 41.000

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erlangen: In Bayern haben sich mittlerweile knapp 41.000 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind etwa 500 mehr als gestern, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitteilte. Fast 1.600 Personen sind demnach an oder mit der Infektion seit Ausbruch der Pandemie gestorben. In den vergangenen 24 Stunden sind 36 Tote dazugekommen. Am stärksten in Bayern betroffen ist die Oberpfalz. Nirgendwo haben sich, gemessen am Anteil der Bevölkerung, mehr Menschen mit dem Virus infiziert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 16:00 Uhr