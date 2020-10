Zahl der Corona-Infektionen ist weiter gestiegen - neue Hotspots in Bayern

Nachrichtenarchiv - 10.10.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in Deutschland ist weiter gestiegen. Innerhalb eines Tages wurden rund 4.700 neue Fälle gemeldet. Laut Robert-Koch-Institut gibt es auch in Bayern neue Corona-Hotspots: Nach Rosenheim - mit knapp 68 - haben sowohl Memmingen als auch der Landkreis Fürstenfeldbruck die kritische Inzidenzmarke von 50 überschritten. München ist mit einem Wert von knapp unter 48 kurz davor. Die Großstadt Köln ist mit einem Wert von knapp 55 eine weiterer neuer Hotspot in Deutschland. Weltweit ist die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen laut WHO erstmals über die Marke von 350.000 gesprungen. Besonders viele Neuinfektionen gibt es in Europa - allein in Frankreich sind es 20.300 binnen 24 Stunden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2020 10:00 Uhr