Zahl der Corona-Infektionen in Mamming steigt auf 232

Mamming: Nach dem Corona-Ausbruch auf einem niederbayerischen Gemüsehof hat sich die Zahl der infizierten Erntehelfer auf 232 erhöht. Wie das Landratsamt Dingolfing-Landau am späten Abend mitteilten, brachte ein zweiter Reihentest weitere 52 positive Ergebnisse. Gleichzeitig betonte die Behörde, dass in der Mamminger Bevölkerung nur bei einem Anwohner eine Infektion nachgewiesen werden konnte. Es gebe weiterhin keine Indizien dafür, dass das Virus den Hof verlassen hat und in die Bevölkerung getragen wurde, so das Landratsamt. Die etwa 500 Mitarbeiter und Betreiber des Gemüsehofs sind nach wie vor in Quarantäne. Der Betrieb ist abgeriegelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2020 00:00 Uhr