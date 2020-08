Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland deutlich gestiegen

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts 902 neue Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Das ist die höchste Zahl seit Mai, abgesehen vom lokalen Corona-Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönnies im Juni. Bisher lag die Zahl der Neuerkrankungen bei täglich 300 bis 500 Fällen. Massiv gestiegene Neu-Infektionszahlen melden die Gesundheitsbehörden auch aus Spanien und Frankreich. In Spanien waren es zuletzt über 1.200 Fälle binnen 24 Stunden; in Frankreich fast 1.400. Die Weltgesundheitsorganisation sieht den Grund zum Teil im Leichtsinn jüngerer Menschen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 00:00 Uhr