Zahl der Corona-Fälle in Mamming sprunghaft gestiegen

Mamming: Die Zahl der Corona-Infizierten in einer Konservenfabrik im niederbayerischen Mamming hat sich auf 166 erhöht. Das teilte das Landratsamt Dingolfing-Landau nach der zweiten Reihentestung in dem Betrieb mit. Landrat Bumeder sprach von bitteren Nachrichten. Die hohen Fallzahlen ließen vermuten, dass das Virus in dem Betrieb schon vor längerer Zeit ausgebrochen sei, so Bumeder. Nach einem ersten Reihentest hatte die Zahl der Infizierten noch bei 43 gelegen. Die Konservenfabrik liegt in der Nähe des Gemüsehofs in Mamming, auf dem Tage zuvor schon rund 230 Erntehelfer positiv getestet worden waren. Beide Betriebe sind stillgelegt, alle Mitarbeiter sind in Quarantäne.

